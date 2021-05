Chelsea en Leicester vechten vanavond om de oudste trofee van de wereld: hoe The Foxes in een korte tijd een subtopper werden

Vanavond (18u15) staat de finale van de oudste voetbalcompetitie op de planning. In het prachtige Wembley neemt Chelsea het op tegen Leicester City, dat op drie Belgen kan rekenen. Chelsea won al acht keer de FA Cup, de laatste keer was in het seizoen 2017-2018 met ene Eden Hazard. Leicester speelde al vier finales, maar slaagde er nooit in om de FA Cup te winnen. De laatste keer was in 1969, maar ondertussen is Leicester een echte subtopper geworden.