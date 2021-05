Ajax blijft visie trouw met indrukwekkende reeks: 1850 (!) wedstrijden op rij met jeugdspeler in de basis

Ajax kroonde zich drie speeldagen voor het einde van de competitie al kampioen. De Amsterdammers domineerden de Eredevisie en werden voor de 35ste keer landskampioen. 35 keer kampioen worden is indrukwekkend, maar wat nog indrukwekkender is is de volgende statistiek: Ajax speelde al 1850 opeenvolgende matchen met een jeugdspeler in de basiself.

Ajax staat al jaren bekend om zijn jeugdwerking. Donny van de Beek, Matthijs De Ligt, Marco Van Basten en Johan Cruijff, allen doorliepen ze de jeugdreeksen van Ajax. De Amsterdammers geloven in de jeugd en geven ze ook echt de kans. Sinds 1982 stond er in elke wedstrijd een speler van de jeugd aan de aftrap. Maar liefst 1850 wedstrijden op rij. Iets waar onze ploegen een voorbeeld aan kunnen nemen.

De successen heeft Ajax ook te danken aan die jeugdspelers. Vooral in de afgelopen jaren presteerden de jeugdspelers goed. Iedereen herinnert zich de Champions League-campagne in 2019 met Matthijs De Ligt, Frenkie De Jong en Donny Van De beek als basisspelers. Dit jaar vlogen de Amsterdammers er in de groepsfase uit, maar ze kwamen wel tot in de kwartfinale van de Europa League. Ryan Gravenberch, Jurrien Timber en Devyne Rensch zijn jeugdspelers die dit seizoen helemaal zijn doorgebroken. Vooral Ryan Gravenberch is een naam die u in de toekomst nog wel vaker zult horen.

Zondag gaat Ajax op bezoek bij Vitesse, een match met weinig inzet. Vitesse kwalificeerde zich al voor Europees voetbal en de Amsterdammers zijn al kampioen. De indrukwekkende reeks zal dus nog een tijdje duren.