Vlamingen in oorlogsgebied Israël getuigen: “Eerst werd er lacherig gedaan over ons ‘eerste bombardement’”

Raketaanvallen over en weer. Lynchpartijen. Grondtroepen die zich klaar houden. Het Israëlisch-Palestijns conflict escaleert. Vlamingen die in Israël en Gaza wonen, werken en studeren getuigen. “Onze kinderen kregen dinsdag op school nog een extra veiligheidstraining”, zegt Jan Hoefnagels, die met zijn gezin in Jaffa nabij Tel Aviv woont.

“Hier in de straten in onze buurt is geen enkele vuilnisbak meer zonder brandsporen. Ze zijn allemaal in brand gestoken. Dat gebeurde de eerste nachten dat het conflict weer oplaaide. Vuilnisbakken in ...