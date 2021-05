Zo veel traangas buiten stadion gebruikt dat duel in Copa Libertadores zelf vijf keer moet worden stilgelegd...

Het duel van afgelopen nacht in het Colombiaanse Barranquilla tussen América de Cali en het Braziliaanse Atletico Mineiro (1-3) in de Copa Libertadores is vijf keer stilgelegd nadat de ordediensten traangas hadden gebruikt bij antiregeringsprotesten in de buurt van het stadion.

“Wij weten wat er aan de gang is in ons land, vandaag hebben we dat ook op het veld mogen ondervinden”, vertelde América-aanvoerder Adrian Ramos na het laatste fluitsignaal. De Colombiaanse spelersvakbond heeft intussen opgeroepen de nationale competities stil te leggen. Volgens de vakbond is de veiligheid van de spelers in het gedrang en moeten de play-offs om de landstitel daarom worden uitgesteld.

De huidige betogingen zijn de bloedigste in Colombia sinds de massaprotesten in 2019 en 2020 tegen politiegeweld. Minstens 42 mensen lieten daarbij reeds het leven. Er wordt al meer dan twee weken geprotesteerd tegen de regering van de conservatieve president Ivan Duque en het optreden van de ordediensten.

Ook woensdag zorgde traangas ervoor dat het Copa Libertadores-duel tussen het Colombiaanse Junior en het Argentijnse River Plate zwaar verstoord werd. Ook die wedstrijd werd in Barranquilla afgewerkt. Het duel tussen Atletico Nacional en het Uruguayaanse Nacional kon in Pereira pas een uur later dan voorzien van start gaan. (belga)

