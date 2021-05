Gentse gevangenis kan uit lockdown: “Bezoek vanaf maandag weer toegelaten”

Gent - De lockdown in de Gentse gevangenis is opgegeven. “We blijven voorzichtig, maar de uitbraak van het virus is onder controle”, zegt woordvoerster van het Gevangeniswezen Kathleen Van De Vijver. Het normale leven hervat in de gevangenis en vanaf maandag is bezoek opnieuw mogelijk.

Een kleine maand was de Gentse gevangenis in lockdown.In april woedde een corona-uitbraak in de gevangenis. Cipier Valerie Decoorne (35) liet daarbij het leven, nadat ze besmet raakte met het coronavirus. Tijdens een grote testronde op 19 april met de testbus van het UZ Gent bleek dat meer dan dertig gedetineerden besmet waren. Ook een tiental personeelsleden liepen het virus op.

De Nieuwewandeling ging daarop in lockdown. Sinds donderdag is deze nu opgeheven. “Uit de testing van maandag bleek dat zes gedetineerden positief waren en één personeelslid”, zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen. “Alle betrokkenen zaten al in preventieve quarantaine, dus daarop konden we concluderen: de situatie is onder controle.”

Het normale leven in de gevangenis gaat daarom sinds donderdag opnieuw van start. Vanaf vrijdag mogen gevangenen weer overgebracht worden naar het gerechtsgebouw. Bezoek is opnieuw mogelijk vanaf maandag. “Maar we blijven voorzichtig”, zegt Van De Vijver. “Maandag volgt een nieuwe testronde. Mondmaskers, afstand houden, ontsmetten, … Blijven natuurlijk van kracht.”