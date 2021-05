Geen gezuiverd afvalwater voor 152.070 aangesloten Vlamingen

Van zowat 152.070 Vlamingen die aangesloten zij op de riolering, wordt het afvalwater niet gezuiverd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams fractievoorzitter Peter Van Rompuy (CD&V) opvroeg bij Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Volgens Van Rompuy is er een te grote kloof tussen de rioleringsgraad en de zuiveringsgraad. Voor Vlaanderen ligt het verschil op 2,33%. Toch kan dat verschil in sommige steden en gemeenten oplopen. In Gingelom (Limburg) zijn 94,67% van de inwoners aangesloten op de riolering terwijl er maar een zuivering van het afvalwater is voor 65,24% van hen. Dat is des te opmerkelijk gezien er een duidelijke onderbenutting is van de Vlaamse waterzuiveringsinstallaties, zegt Van Rompuy. 123 van de installaties draaien op maximum 75% van hun capaciteit.

Volgens de CD&V-fractieleider moet er uiteraard in eerste instantie voor gezorgd worden dat zo veel mogelijk Vlamingen aangesloten zijn op de riolering. Vlaanderen voorziet dit jaar ruim 122 miljoen euro om de lokale besturen daarbij financieel te ondersteunen. “We mogen evenwel verwachten dat het afvalwater van aangesloten Vlamingen ook resulteert in gezuiverd water. Bij nog teveel Vlamingen is dit op vandaag niet het geval. Dat is opmerkelijk gezien er nog een duidelijke onderbenutting is van de werkende waterzuiveringsinstallaties”, aldus Van Rompuy. Die dringt er dan ook bij de minister op aan te garanderen dat de inspanningen om te investeren in rioleringen ook effectief lonen.