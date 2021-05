PODCAST. De moord op Sofie Muylle: “Terwijl ze lag te sterven, bleef de man met de blauwe jas haar filmen”

“Wie is de man met de blauwe jas?” Die vraag beheerste in 2017 maandenlang het nieuws, na de vreselijke moord op Sofie Muylle (27). Ze werd misbruikt en vermoord teruggevonden op het strand van Knokke, na een avondje uit. Op camerabeelden was er al snel een link naar een man met een felblauwe jas, die uiteindelijk wordt teruggevonden in Roemenië. Alexandru Caliniuc bekent dat hij die avond bij Sofie was, dat hij haar verkrachtte, dat hij zelfs filmpjes maakte van haar. Maar hij ontkent dat hij haar vermoord heeft. Vier jaar later, op het proces dat nu start, is dus nog altijd de hamvraag: kan hij veroordeeld worden voor de gruwelijke dood van Sofie? De Stemmen van Assisen zoeken het uit.