Eén op de tien Belgen volledig gevaccineerd

In België is nu één op de tien inwoners volledig gevaccineerd. De kaap van 10 procent werd vrijdag gerond op het dashboard van het gezondheidsinstituut Sciensano.

Volgens de website zijn 1.196.831 mensen in België volledig gevaccineerd. Dat komt overeen met 13 procent van de volwassenen of 10,4 procent van de totale bevolking.

Het aantal mensen dat minstens een eerste prik kreeg, is opgelopen tot 3.809.834. Dat komt overeen met 41,5 procent van de volwassenen, of net geen derde (32,8 procent) van de volledige bevolking in België.

In Vlaanderen kregen zowat 2,2 miljoen mensen minstens een eerste prik (41 procent van de volwassenen); 691.500 mensen zijn volledig gevaccineerd (13 procent van de volwassenen).