EK-selectie? Vincent Kompany is alleen maar bezig met play-offs: “Ik zit in een duikboot en kom slechts af en toe boven”

De laatste rechte lijn. Als Anderlecht vicekampioen wil worden, kan het thuis best winnen van Genk. Daarop - en alleen daarop - ligt de focus van Vincent Kompany. Het EK, de toekomst van Nmecha, eventueel Coach van het Jaar worden,... Dat si alllemaal pas voor na de competitie. “Ik ben alleen bezig met Anderlecht, Genk, Club Brugge en Antwerp.”

Opvallend momentje tijdens de persconferentie van Vincent Kompany. Toen hij de vraag kreeg Wat verwacht je van dé selectie maandag moest de RSCA-coach toch even nadenken. “Welke selectie? Ah, de EK-selectie... Sorry jongens. Ik zit tegenwoordig in een duikboot die slechts af en toe boven komt. Wat er daarbuiten gebeurt weet ik niet altijd even goed. Ik heb zonet vernomen dat Roberto Martinez 26 spelers mag meenemen en wanneer de stage van de Rode Duivels zal zijn, want dat is ook belangrijk voor ons oefenkamp. Wat er in de rest van de wereld gebeurt zal ik straks wel zien in mijn vakantie. Nu ben ik bezig met Anderlecht, Genk, Club Brugge en Antwerp.”

Straks wacht een 2 confrontatie met RC Genk op drie dagen tijd. Kompany komt goed overeen met John van den Brom, maar kan de Nederlander hem nog verrassen? Van de vorige vier duels met de Limburgers won Vince The Prince er drie op tactisch vlak. “Winnen op tactisch vlak is niet belangrijk”, klonk het nog. “De drie punten tellen en mijn rol is de ploeg klaarstomen. Zien dat we de zwaktes van Genk kunnen uitbuiten en onze eigen mindere punten kunnen verbergen met een aanvalsplan. Uiteraard is er weinig tijd om nog zaken te veranderen, maar we zijn voorbereid. Als Genk met 5 of 3 verdedigers aantreedt: we weten wat we moeten doen.

“Geen spelletjes, Lukas is inzetbaar”

Lukas Nmecha raakt alvast fit, maar toen aan Kompany werd gevraagd of Nmecha volgend seizoen bij Anderlecht zou blijven maakte hij daar nog geen thema van. “Geen spelletjes, Lukas is inzetbaar. Of hij de beste spits in België is? Zo’n vraag kan tijdens de play-offs alleen maar in je gezicht boomerangen. Als ik nu ja zeg zijn die andere spitsen supergemotiveerd. Hoe oud is Lukas? 22 jaar. Hoe oud zijn Mbokani, Dost of Onuachu...? Als Lukas nu nog niet de beste is, is dat niet erg. Alles op zijn tijd.”

“Wat de toekomst brengt, weet ik niet. Door steeds beter te spelen wordt hij er niet goedkoper op. We zullen zien hoe hij eventueel past in het Anderlecht van volgend seizoen. Wat vaststaat is: wij hebben hem beter gemaakt en hij ons, maar die dossiers liggen vooral bij Peter Verbeke. Of ik niet naar Man City kan bellen voor een gunst? Jongens, er werken veel slimme mensen bij City. Ik kan wel eens een koffie gaan drinken of een pint. Ze zullen ook wel met mij willen gaan eten, maar cadeaus gaan ze mij niet doen. We zien wel. Ik heb zelf ook nog niet met Nmecha gepraat. Nu tellen alleen de Play-off-matchen.”

Coach van het Jaar?

Als Kompany vicekampioen wordt, wordt hij misschien wel Coach van het Jaar. Vince The Prince is alvast genomineerd samen met Alexander Blessin van KV Oostende en Philippe Clement van Club Brugge. “Het is niet het moment om daarover te praten”, besloot Kompany. “Wie komt daarvoor in aanmerking? De coach die kampioen wordt: Clement dus. En de coach die buiten de verwachtingen presteerde: Blessin. Waar sta ik? Wij staken enorm veel tijd en energie in onze progressie. Alles op zijn tijd.”