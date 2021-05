29 mannen misbruikten jarenlang minderjarig meisje

De Britse zedenpolitie verdenkt een grote groep mannen ervan een meisje jarenlang misbruikt en verkracht te hebben in West Yorkshire.

Het meisje zou tussen 2003 en 2010 ’seksueel zijn geëxploiteerd’ in Calderdale, meldt The Daily Mail. Ze was toen tussen de 13 en 20 jaar oud. De politie meldt al langere tijd groot onderzoek naar de zaak te hebben gedaan.

De 29 mannen komen begin juli in Bradford voor de rechter. Ze worden van meerdere zware feiten zoals verkrachting verdacht en zitten vast. Nog eens acht anderen die gearresteerd werden, zijn weer vrijgelaten. De Britse politie heeft een lijst met de volledige namen van de verdachten gepubliceerd.