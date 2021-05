Facebook lanceert dan toch nog eens een eigen cryptomunt

Ze probeerden in het verleden al eens een keer. Maar dat liep niet van een leien dakje. Nu lanceert Facebook dan toch opnieuw een eigen cryptomunt. En dit keer hopen ze wel succesvol te zijn.

Facebook kondigde in het verleden al eens een cryptomunt aan. Die kreeg toen de naam Libra. Maar die kreeg heel wat weerstand en kwam er uiteindelijk niet. Maar Facebook wil het plan nog niet van tafel vegen. Daarom hebben ze die cryptomunt nu omgedoopt tot Diem. Het idee is om een cryptomunt, gelijkend op Bitcoin, uit te geven die vasthangt aan de koers van de Amerikaanse dollar.

De Diem zal uitgegeven en beheerd worden door Silvergate Capital, een bedrijf gespecialiseerd in digitaal bankieren. “We willen een betalingssysteem dat veilig is voor consumenten en bedrijven, dat betalen sneller en goedkoper maakt”, zei Stuart Levey, CEO van de Diem Association in een persbericht.

Het idee van de munt is ook om die mondiaal beschikbaar te maken. En dat dus ook de 1,7 miljard mensen die momenteel geen toegang hebben tot een bankrekening geld zouden kunnen overmaken.

Enkele grote partners zoals PayPal, Mastercard en Visa prijken niet meer op de website. Zij deinsden terug na de felle kritiek op de Libra. Uber en Spotify zijn wel nog steeds aanwezig. Facebook heeft gemeld dat er dit keer wel gewerkt wordt aan maatregelen om het witwassen via de munt, wat een bezorgdheid was bij de Libra, te bestrijden.