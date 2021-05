Uitvinder van de speciale lijm op post-its gestorven

De Amerikaanse wetenschapper Spencer Silver is overleden. Hij is de man achter de lijm op de gekleurde post-its waar er nu elk jaar zo’n vijftig miljard van verkocht worden. Hij werd 80 jaar.

Silver was een ingenieur bij het Amerikaanse bedrijf 3M en kreeg de opdracht een supersterke lijm te ontwikkelen waarmee lampjes aan het plafond van vliegtuigen konden worden gekleefd. Dat lukt hem uiteindelijk niet. Maar tijdens dat proces ontdekte hij wel de formule voor een zwakke lijm. Eentje die alleen werkte als je er hard op duwde. Handig om iets vast te plakken en het erna opnieuw los te maken.

Maar het duurde nog enkele jaren voordat hij erkenning kreeg voor zijn uitvinding. Want velen zagen er het nut niet van in. Tot er een wissel van de wacht was aan de top van 3M. De nieuwe productmanager zag er potentieel in, maar pakte het verkeerd aan. Hij vroeg lijm op een groot bord te smeren en daar briefjes, kaarten, boodschappenlijstjes,... op te kleven. Vergelijkbaar met een soort prikbord. Maar ook dat sloeg niet echt aan.

Wat later vond een andere ingenieur bij 3M, Art Fry, wel de perfecte toepassing voor de lijm van Silver. Hij zong namelijk in een koor en moest telkens verschillende bladwijzers in zijn boek steken om bij te houden welke liederen ze moesten zingen. Maar die kwamen steeds los. Fry nam contact op met Spencer en zo werd de Post-it geboren.

