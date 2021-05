Vliegtuig maakt noodlanding op de snelweg in Polen

Een piloot heeft vrijdagochtend de snelweg bij Czestochova in Polen als landingsbaan gebruikt. De piloot zette zijn lichte vliegtuig aan de grond nadat hij een probleem met de motor had opgemerkt.

De 34-jarige vliegenier was opgestegen in Wroclaw in het westen en vloog naar het Rzeszow in het oosten van het land. Hij moest een noodlanding maken op de vliegclub van Czestochova maar toen hij een lange, rechte snelweg zag, besloot hij dat dit een veiligere landingsplaats was. Dat vertelde een lokale politieagent aan TVN24.

Niemand raakte gewond bij het incident. Het kleine vliegtuig zal naar een herstelplaats gesleept worden, deelde TVN24 nog mee.