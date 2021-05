Hoe weet je of je bent getroffen door Bpost-oplichters? En wat kan je ertegen doen?

Je kreeg een sms van ‘Bpost’, klikte op de link, installeerde een app… en nu heb je malware op je Android-smartphone. Wat nu? Kun je checken of je écht Flubot - zo heet de malware in kwestie - hebt geïnstalleerd? Kun je dat zien aan je verzonden sms-berichten? Moet je best je smartphone volledig wissen? En ben je dan alles kwijt?