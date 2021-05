Vaccinatiecampagne schakelt versnelling hoger: volgende week dubbel zoveel spuitjes gezet

Volgende week worden in Vlaanderen meer dan een half miljoen coronavaccins toegediend. Dat blijkt vrijdag uit het wekelijkse overzicht op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Daarmee wordt volgende week een nieuw record gevestigd, al schakelt de vaccinatiecampagne in juni nog een versnelling hoger met wekelijks circa 700.000 doses.

In totaal worden in de week van 17 mei 533.535 vaccindoses toegediend. Twee derde is gereserveerd als eerste dosis, terwijl 179.175 Vlamingen een tweede dosis krijgen toegediend.

Voor het eerst sinds lang krijgt Pfizer/BioNTech versterking van AstraZeneca als werkpaard in de vaccinatiestrategie. Beide zijn goed voor meer dan 200.000 doses. De overige spuitjes die gezet worden, zijn van Moderna (54.480) en Johnson & Johnson (20.760).

Daarna stokt de snelheid volgens de voorlopige planning die Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) begin mei aankondigde, opnieuw even met 320.295 spuitjes voor de week van 24 mei. Begin juni komt de vaccinatiecampagne dan echt op kruissnelheid met wekelijks circa 700.000 doses. Op die manier hoopt de Vlaamse regering om tegen 11 juli - de Vlaamse feestdag - iedere volwassen Vlaming minstens een eerste prik te hebben gegeven.