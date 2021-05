Noa Lang niet in voorselectie van Nederland voor EK, wel in voorselectie van Jong Oranje

Frank De Boer heeft vandaag zijn voorselectie voor het EK bekendgemaakt. De bondscoach van Oranje neemt Noa Lang niet mee naar het Europees Kampioenschap voetbal. In januari waren er nog geruchten dat de aanvaller van Brugge kans maakte maar Jurrien Timber, verdediger van Ajax en Cody Gakpo, aanvaller van PSV, zijn er in zijn plaats voor het eerst wel bij. De voorselectie bestaat uit 34 spelers.

Net als Roberto Martinez moet Frank De Broer een paar knopen doorhakken. Daley Blind is, net als Axel Witsel, wel een risico. De Nederlander heeft een enkelblessure en is momenteel nog aan het revalideren, maar De Boer rekent op een fitte Blind. Voor de rest zijn er niet veel verrassingen. Noa Lang draait een goed seizoen bij Brugge, maar zit niet in de voorselectie. Hij haalt de voorselecttie van Jong Oranje wel. Die spelen eind mei de knock-outfase voor het EK onder 21. Jurrien Timber is na januari onmisbaar bij Ajax en maakt kans op het EK, net als Cody Gakpo. Anwar El Ghazi en Rick Karsdorp keren voor het eerst in lange tijd terug. El Ghazi doet het goed bij Aston Villa en is de laatste tijd in vorm. Karsdorp werd met AS Roma in de halve finale van de Europa League uitgeschakeld door Manchester United. Virgil Van Dijk kondigde deze week aan dat hij het EK zal missen omdat hij nog revalideert van zijn knieblessure.

De voorselectie komt op 24 mei samen in Zeist om een korte stage af te werken. Op 26 mei zal De Boer een definitieve selectie van 26 spelers maken. Maar liefst 8 spelers zullen teleurgesteld worden.

Noa Lang zit wel in de voorselectie van Jong Oranje, waar hij in maart tijdens de groepswedstrijden wel moest afhaken met een blessure. Ook ploegmaat Tahith Chong zit in de voorselectie voor het EK voor beloften.

De voorlopige selectie kan u hieronder vinden.