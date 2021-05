Waasland-Beveren neemt na degradatie dan toch afscheid van trainersduo Hayen - Van Kets

Het degraderende Waasland-Beveren gaat niet verder met Nicky Hayen als hoofdtrainer. Ook T2 Patrick Van Kets wordt de wacht aangezegd. Dat heeft de club laten weten in een communiqué.

“We willen Nicky en Patrick van harte bedanken voor de inzet en kracht die ze iedere dag in hun rol legden. We wensen hen in de toekomst, zowel op sportief als persoonlijk vlak, het allerbeste toe”, klinkt het bij sportief directeur Roger Stilz. “We realiseerden ons de afgelopen dagen dat een frisse start voor het komende seizoen noodzakelijk is. De komende dagen zullen we aankondigen hoe de technische staf er zal uitzien voor het seizoen 2021-2022.”

De veertigjarige Hayen was één seizoen aan de slag op de Freethiel, maar slaagde er niet in de fusieclub voor de degradatie te behoeden. In de reguliere competitie wisten ze wel nog te ontsnappen door de rode lantaarn in extremis door te schuiven naar Moeskroen, maar in de barrages bleek tweedeklasser Seraing over een heen- en terugwedstrijd gewoon te sterk. Na de 1-1 in het Stade Pairay ging Waasland-Beveren vorig weekend in eigen huis met 2-5 onderuit en zo kwam er een einde aan een verblijf van negen jaar in de Jupiler Pro League.

Die degradatie is evenwel nog onder voorbehoud, er loopt immers nog een onderzoek van de KBVB naar mogelijk gesjoemel met coronatests bij de Luikse club. Voormalig teammanager Peter Kerremans zei op eigen houtje te hebben gehandeld en nam daarvoor alle schuld op zich. Momenteel wordt er nagegaan of dat wel klopt.