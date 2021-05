In meerdere gemeenten komt gesjoemel met vaccinaties aan het licht: hoe kan dat? En wie moet dat controleren?

In steeds meer gemeenten en steden duiken verhalen op van gesjoemel met vaccinaties. Medewerkers van de vaccinatiecentra laten vrienden, kennissen of collega’s voorsteken voor het eigenlijk hun beurt is, of politici misbruiken hun macht om eerder aan bod te komen en hun geliefden sneller te laten vaccineren. Waar zitten de achterpoortjes in het systeem dan? En wie moet dat controleren?