Procureur-generaal richt kalasjnikov op beklaagden in rechtbank: “Waar denk je dat die voor dienen?”

Izegem / Roeselare / Kortemark - Twee Albanezen riskeren vijf jaar cel voor grootschalige cocaïne- en wapenhandel. De procureur-generaal haalde in de rechtszaal een kalasjnikov machinegeweer boven en richtte dit op de beklaagden. “Jullie denken er niet aan wat dit teweeg brengt!”

Het onderzoek startte al in 2013. Het doel was toen een bende op te doeken die cafés en dancings in West-Vlaanderen afperste. In ruil voor bescherming moesten horeca-uitbaters in Izegem en Roeselare, maar ook ver daarbuiten, betalen.

Via telefoontaps, undercoveragenten en verborgen microfoons kregen de speurders zicht op de bende. Hun vaste afspreekplaats was café ’t Stil Ende in Izegem. Ze pochten dat ze twee kilo cocaïne per maand verkochten en boden ook kalasjnikovs te koop aan.

In de zomer van 2015 werden acht bendeleden ingerekend, voornamelijk van Albanese afkomst. Kopstukken A.C. uit Kortemark en A.L. uit Izegem kregen in eerste aanleg elk 42 maanden cel maar gingen in beroep. De beide beklaagden vragen intussen om een erg milde straf. Ze hebben daar zo hun redenen voor: de feiten dateren van zes jaar geleden en intussen hebben de mannen hun leven op de rails. Ze hebben een eigen huis, vast werk en jonge kinderen.

Droge klik

Maar procureur-generaal Peter De Smet in Gent was niet onder de indruk. Hij haalde een kalasjnikov van onder zijn bank en somde intussen de aanslagen op in Frankrijk en Brussel in 2014 en 2015 en het aantal slachtoffers dat daarbij viel. Toen hij het geweer ontgrendelde en op de beklaagden richtte, zorgde de droge klik voor een schok door de zaal.

Er werden vier van dergelijke wapens aangetroffen bij de bende. “Een vijfde was al verkocht en een van de vier was besteld door een Afrikaan in Rijsel. Wat denk je dat die er mee ging doen?” Aan de drugsverkoop besteedde de procureur-generaal nauwelijks aandacht, maar hij vorderde wel een jaar celstraf voor elke kalasjnikov, dus vijf jaar in totaal. “Jullie denken er niet aan wat dit teweeg brengt! Dit wapen is effectief in het zaaien van dood en verderf!” Uitspraak op 23 juni.