Parijs wil autoverkeer in binnenstad fors terugdringen

Het stadsbestuur van Parijs is van plan om het autoverkeer in de binnenstad fel te beperken en het stadscentrum zo om te vormen tot een verkeersluwe zone. Dat heeft David Belliard, die binnen het stadsbestuur bevoegd is voor mobiliteit, gezegd in een interview met de krant Le Parisien.

“We willen dit in het centrum van de hoofdstad invoeren om het doorgaand verkeer drastisch te verminderen. Van de ongeveer 180.000 voertuigen die nu door dit gebied passeren, rijden er 100.000 zonder er te stoppen”, zegt David Belliard van de groene partij EELV.

In de toekomst zouden enkel bewoners, handelaars, leveranciers en mensen die in de hoofdstad werken zich met een wagen in het gebied kunnen verplaatsen. Ook bussen en taxi’s zullen nog altijd in het centrum van de Franse hoofdstad worden toegelaten. De maatregel moet de veiligheid voor voetgangers en fietsers verhogen en de vervuiling en de lawaaihinder in de stad verminderen, zegt Belliard.

Het is de bedoeling om de maatregel in 2022 in te voeren. Er is een consultatieproces opgestart om duidelijkheid te brengen over verdere details. Zo is het bijvoorbeeld nog niet duidelijk welke regels er voor reisbussen zullen gelden.

De autoluwe zone zal de meest centraal gelegen arrondissementen van de hoofdstad omvatten. Het gaat om de eerste vier arrondissementen en delen van het vijfde, zesde en zevende arrondissement.