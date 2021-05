‘Code rood’ in centrum Gent: drukste dag sinds het uitbreken van de coronacrisis

Drukste dag in Gent sinds begin coronacrisis. Video: Het Nieuwsblad

Gent - Volle parkings, volle terrassen, schouder aan de schouder door de Veldstraat, een wachtrij aan de Primark in de Langemunt … De binnenstad van Gent leek vrijdag erg op het Gent van voor de coronacrisis. Volgens metingen waren er bijna 20.000 mensen tegelijkertijd op de winkelas van de Langemunt en Veldstraat. Daarmee was het de drukste dag sinds het uitbreken van de coronacrisis.

Een verlengd weekend, geopende terrassen en een redelijke lentezon: meer was er vrijdag niet nodig om de kuip van Gent nog eens zoals vanouds vol te laten lopen. De bezoekers vinden duidelijk hun weg terug naar de stad.

Verschillende ondergrondse parkings liepen vol en de druktebarometer van de stad stond urenlang op rood. Dat wil zeggen dat er stilaan te veel volk is op de as Langemunt – Veldstraat, om het veilig te houden.

19.500 mensen

Vrijdag was zelfs de drukste dag in Gent sinds het begin van de coronacrisis. Op een bepaald moment werden er 19.500 mensen geregistreerd, enkel op de drukke winkelas Langemunt – Veldstraat. De Stad Gent gebruikt daarvoor data van telecomprovider Proximus.

Zaterdag 8 mei, de dag dat de terrassen mochten heropenen, was sprake van 16.000 mensen. Tijdens de kerstperiode was er sprake van pieken tot 13.000 personen. De eerste keer dat de horeca mocht heropenen, in juni 2019, piekte de drukte ook rond de 13.000 personen.

Foto: fvv

Foto: fvv

Foto: fvv

Kort na 12 uur ’s middags besloot de Stad dan ook om shoppers te beginnen oproepen om elders te gaan. Stewards spraken mensen aan bij het begin van de Langemunt en Veldstraat en deelden kaartjes met alternatieve routes uit.

Veel leek dat niet meteen te helpen. Om 14.30 uur stond de druktebarometer nog steeds op rood. De volgende stap is het afsluiten van de drukste straten, maar dat was nog niet aan de orde, klonk het bij burgmeester Mathias De Clercq (Open VLD). “We houden de situatie in de gaten.”

De Gentse politie gebruikt de camera’s die ze heeft hangen op dertig plaatsen in de binnenstad, om de situatie mee in de gaten te houden.

Foto: Stad Gent

Foto: fvv

Foto: fvv

Foto: fvv

Foto: fvv