Cristiano Ronaldo bezoekt Ferrari: dollen met F1-piloten, wat rondjes rijden en... vertrekken met auto van 1,6 miljoen euro

Cristiano Ronaldo heeft tegenwoordig op het veld met Juventus net iets minder plezier dan naast het veld. De Portugees bezocht maandag de fabriek van Ferrari in Maranello, in Noord-Italië. Ronaldo vertrok niet met lege handen naar huis, want de aanvaller kocht een Ferrari Monza SP2. Een auto met een prijskaartje van 1,6 miljoen euro.

Voor Ronaldo is 1,6 miljoen euro eigenlijk niet veel. De Portugees verdient dat op een kleine 15 dagen bij Juventus. Mattia Bottino, de teambaas van het Formule 1-team van Ferrari, ontving samen met F1-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz de Portugese superster. De drie heren gingen samen nog op de foto. Ronaldo mistte zo de training van Juventus, maar dat mocht van Andrea Pirlo.

Dat Ronaldo Ferrari bezocht, is geen verrassing. De aanvaller van Juventus is grote fan van auto’s en vorig jaar kocht hij nog een Bugatti Centodieci voor 9,5 miljoen euro. De familie-Agnelli heeft niet alleen maar Juventus in handen, maar ook Ferrari. Ferrari maakte zelf nog een video van de dag van Ronaldo bij de fabriek. Die beelden kan u hieronder bekijken: