Titanic komt boven water in China: levensechte replica van 260 meter lang moet miljoenen toeristen lokken

Hij zal de zee niet zien of zinken, maar de Titanic herrijst. Op het Chinese platteland wordt een levensgrote replica gebouwd die toeristen moet ontvangen in een themapark gewijd aan het wereldberoemde schip.

In Suining zijn arbeiders druk bezig aan de romp van de reusachtige replica van de Titanic. De echte versie zonk meer dan honderd jaar geleden. De ramp kostte aan minstens 1.500 mensen het leven. “Het is een ingewikkeld project”, zegt Su Shaojun, de man achter het plan. “We bouwen een schip zo groot als een vliegdekschip op het land”, legt hij uit in zijn bureau, voor een maquette van zijn project.

De dichtstbijzijnde zee is 1.000 kilometer verder, maar de ondernemer is ervan overtuigd dat dat nieuwsgierigen niet zal tegenhouden om ‘Titanicland’ te bezoeken. Het project kost ongeveer 1,2 miljard euro. De inhuldiging is voorzien voor het einde van het jaar.

“Onzinkbaar”

De Titanic was het grootste cruiseschip van zijn tijd. Er werd gedacht dat hij onzinkbaar was, maar nu is hij synoniem met de grootste ramp in de zeevaartgeschiedenis.

De replica is 260 meter lang, net als het originele schip en het duurde maar liefst zes jaar om het te bouwen. Alles is gebaseerd op de echte Titanic, van de eetzaal over de luxekajuiten tot zelfs de deurklinken toe.

Om het allemaal nog realistischer te doen lijken, zal een stoommachine de indruk wekken dat je echt op zee bent. “Titanicexperts en -historici hebben de plannen goedgekeurd”, verzekert Su. Bezoekers doorkruisen het park in een minibus met op de achtergrond ‘My heart will go on’. De hit van Celine Dion was de soundtrack van de Oscarwinnende film ‘Titanic’ met Leonardo DiCaprio en Kate Winslet in de hoofdrol.

De film kende een groot succes in China toen hij uitkwam in 1997. Het schip haalde recent opnieuw de Chinese voorpagina’s nadat er een documentaire uitkwam over zes Chinese overlevers van de ramp.

Ondanks de Chinese interesse in de Titanic worden er vraagtekens gezet bij de levensvatbaarheid van dit project. Enkele jaren geleden werd een replica van een Amerikaans vliegdekschip kort na de inhuldiging verlaten. Dat project kostte 15 miljoen euro.

Su rekent op tussen de 2 en de 5 miljoen toeristen per jaar. “Voor de openingsceremonie willen we Jack, Rose en James Cameron uitnodigen”, zegt hij.

Het originele scheepswrak werd gevonden in 1985 en ligt op zo’n 4.000 meter diepte in de Atlantische Oceaan.

