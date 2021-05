Nu al 130 gevallen van mysterieus Havana-syndroom bekend: Amerikanen liepen hersenschade op, en niemand weet zeker hoe

In de voorbije vijf jaar hebben 130 Amerikaanse spionnen, diplomaten en militairen het Havana-syndroom opgelopen. Dat zijn er veel meer dan oorspronkelijk gedacht, en de voorbije weken zijn er nog bijgekomen. Dat meldt The New York Times. En nog steeds weet niemand wat het precies veroorzaakt.

Het is een van de grootste mysteries waar de VS in de jongste vijf jaar mee te maken heeft gekregen. Diplomaten, spionnen en militairen die in Cuba werken en wonen hebben hersenschade opgelopen en klaagden over hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid. Uit nieuwe cijfers blijkt dat het mysterieuze syndroom vastgesteld werd bij liefst 130 Amerikanen die in Havana werkten en woonden.

Sinds december is het syndroom opnieuw bij drie CIA-personeelsleden vastgesteld. Zij waren ziek geworden tijdens hun verblijf in Havana en moesten gerepatrieerd worden om in het ziekenhuis behandeld te worden.

Het merkwaardige aan de klachten waarover de Amerikanen klaagden, is dat er nooit een aantoonbare reden is gevonden. Er loopt nog steeds een onderzoek, maar sluitend bewijs is daar nog niet uitgekomen. Er wordt onder meer gedacht aan een aanval met uiterst geconcentreerde en gerichte microgolven.