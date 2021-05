Hein Vanhaezebrouck verkiest rol als underdog: “KV Mechelen staat er het beste voor. Ervaring is onze belangrijkste troef”

Gent - Dankzij de nipte thuiszege tegen KV Oostende hebben de Buffalo’s zichzelf opnieuw in de race geknokt voor een Europees ticket. Maar toch ziet Hein Vanhaezebrouck zijn team allerminst als favoriet voor de eindwinst in de Europe Play-offs: “Mechelen heeft ook nog twee thuismatchen te goed. Dus zij zijn de te kloppen ploeg”, legt HVH de druk duidelijk Achter de Kazerne.

“Er zijn geen valkuilen voor ons want we kennen ze allemaal. En toch vallen we er nog in”, verwoordt Vanhaezebrouck misschien wel de grootste vrees die er leeft binnen de Gentse kleedkamer met nog drie wedstrijden te gaan in de Europe Play-offs. “Ik denk dat iedere ploeg op een bepaald aspect wel de betere is van de andere. Mechelen is de enige ploeg die nog niet verloren heeft, zij staan er nu dan ook het beste voor.”

“Mechelen heeft ook nog twee thuismatchen te goed. Dus zij zijn de te kloppen ploeg”, bombardeert Vanhaezebrouck zonder verpinken Malinwa tot favoriet. Maar de Gentse coach verliest ook de tegenstander van zondagmiddag niet uit het oog. “Oostende heeft als nummer twee in de rangschikking ook nog twee thuismatchen voor de boeg. Misschien is ervaring met zulke belangrijke duels nog de belangrijkste troef die wij kunnen uitspelen.”

Foto: BELGA

Het zal voor de vier trainers in elk geval een hele klus worden om telkens een fit elftal aan de aftrap te brengen: “Vier duels in tien dagen, als je de match van donderdag meetelt. Ik heb dat nog al gekend in het verleden. We hebben zelfs eens tien matchen in 30 dagen afgewerkt. Dat lukte aardig. Maar dan moet je fysiek bij de beteren behoren om dat te overleven. Nu zijn het er maar vier, maar het is wel op het einde van een lang en zwaar seizoen. Dat is voor niemand evident, ook niet voor ons.”

Depoitre mist laatste drie duels in Europe Play-offs

“Ik denk dan ook niet dat we in staat zijn om telkens met dezelfde jongens te starten”, laat Vanhaezebrouck alvast verstaan dat er de komende week flink geroteerd zal worden. “Er is één voorwaarde: ze moeten er klaar voor zijn. Ik ga geen jongens opstellen waarvan ik niet overtuigd ben dat ze klaar zijn om iets te betekenen voor het team. Dat zou niet correct zijn naar die andere jongens en de rest van de club toe. Ik zal ze pas brengen als ik denk dat ze er klaar voor zijn.”

Wie alvast niet in aanmerking komt voor die laatste drie opdrachten is Laurent Depoitre. De Gentse aanvaller kampt opnieuw met een voetblessure die hij opliep op bezoek bij Standard: “Hij heeft op Sclessin nog geprobeerd om uit te spelen. Ik denk niet dat we hem dit seizoen nog zullen terugzien. Hij moet nu een week rust nemen. En dan kan hij pas opnieuw starten met de kine.”

Depoitre komt waarschijnlijk niet meer in actie dit seizoen. Foto: BELGA

“Maar ook met Owusu mogen we geen risico’s nemen”, verraadt HVH meteen ook de reden waarom de Franse middenvelder donderdagmiddag niet aan de aftrap verscheen. “Hij is ook niet 100% fit. We nemen dit weekend dan ook zeker geen onnodige risico’s zodat we een speler misschien nog kunnen recupereren voor de laatste twee wedstrijden.”

Nurio Fortuna sluit aan met de groep

Voor Vanhaezebrouck primeert alvast de trainingsarbeid: “We bekijken het op training. Iedereen die zijn kans krijgt, ook als invaller, moet zich daar laten zien en tonen dat ze er klaar voor zijn. Iedereen bij ons begrijpt dan ook waarom Malede en Samoise aan de aftrap verschenen tegen Oostende. Nurio sloot ondertussen alweer voorzichtig aan met de groep. Vermoedelijk komt hij pas in aanmerking voor de laatste match maar dan ook zelfs nog met risico.”

Voor Chakvetadze lijkt het ondertussen alweer uitkijken naar volgend seizoen: “Giorgi is nog altijd individueel aan het trainen dus die zien we dit seizoen niet meer in actie komen. Van Daele en Mbayo zijn opnieuw safe na Covid-19. Die kunnen weer individueel opbouwen en zijn misschien binnen een week opnieuw inzetbaar. We moeten ook uitkijken hoe het evolueert met Owusu en anderen sukkelen met kleine probleempjes. Zaterdag zullen we meer weten na de laatste training.”