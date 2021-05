Lille op weg naar de Franse titel dankzij oude bekende, gratis toptransfer en succescoach

Ook in Frankrijk loopt de titelstrijd op zijn einde. Vandaag kan zelfs de nieuwe landskampioen bekend zijn. Nieuwe omdat voor het eerst sinds 2017 niet het ongenaakbaar gewaande PSG, maar wel Lille in poleposition ligt om de titel te pakken. Wint Lille immers tegen Saint-Etienne en doet PSG dat niet tegen Reims, dan is de titel een feit. Ook als zowel PSG, als Lille nu nog zes op zes pakt, is de titel een feit voor Lille. Het relaas van seizoen van wat een verrassende landskampioen zou zijn.

LOSC kampioen, dat is geleden van het seizoen 2010-2011. Toen dirigeerde ene Eden Hazard Les Dogues naar de landstitel. Tien jaar na datum is Lille echter op weg naar een nieuwe titel. Eentje die als een enorme verrassing zou komen, want voor het seizoen werd er nooit echt rekening gehouden met de titelkansen van de grensclub. Met Victor Osimhen (ex-Charleroi), Loïc Remy en Gabriel verloor Lille in het tussenseizoen immers drie van zijn absolute sterkhouders. Een uitgekiend transferbeleid, een uitstekende trainer en een verrassende sterkhouder zetten Lille echter op weg naar het ‘onmogelijke’.

Kampioenenmaker gratis opgepikt

In tegenstelling tot tien jaar geleden is het dit keer geen jonge Belg, maar wel een 35-jarige Turk die Lille naar de titel aan het leiden is. Burak Yilmaz is de verrassende talisman van de Noord-Franse club. In eigen land speelde Yilmaz voor elke topclub en won hij zowat alles wat er te winnen valt, maar dat hij op zijn leeftijd, in zijn eerste jaar in Frankrijk nota bene, zo’n impact zou hebben, had niemand verwacht. Ook zijn trainer Christophe Galtier steekt zijn lof voor de Turk niet onder stoelen op banken. “Hij reageert soms heel emotioneel, maar de wil om te winnen, en vooral de haat om te verliezen, straalt op een positieve manier af op de jonge spelersgroep”, zei hij al over zijn spits.

Yilmaz scoorde dit seizoen al 15 keer. Foto: AFP

Nochtans had Yilmaz grote schoenen te vullen, want hij werd gehaald om mee het succesvolle duo Osimhen - Remy te vervangen. Geen simpele klus als je weet dat die eerste er vorig seizoen achttien binnentrapte en voor 70 miljoen euro naar Napoli trok. Al leek Yilmaz daar zelf niet wakker van te liggen, want hij wierp zich meteen op als de voortrekker bij de Noord-Fransen en trok zijn team op moeilijke momenten over de streep met zijn winnaarsmentaliteit en belangrijke goals. Met zijn 15 doelpunten tot dusver moet hij lang niet onderdoen voor Osimhen.

Luis Campos

De naam van de man die de kapitein van de Turkse nationale ploeg naar Frankrijk haalde? Luis Campos. Die naam kan bij de volger van het Belgische voetbal een belletje doen rinkelen, want het is diezelfde Campos die dit seizoen mee de sportieve verantwoordelijkheid droeg bij Moeskroen. Gelukkig voor Lille leverde hij in Frankrijk beter werk dan in België. Want waar veel van zijn Moeskroen-transfers grandioos de mist ingingen, waren zijn transfers voor Lille wél een schot in de roos.

Zo haalde hij ook de Nederlander Sven Botman (21) voor acht miljoen op bij Ajax. Met de ervaren Jose Fonté vormt Botman een solide duo centraal achterin. Eentje dat amper goals slikt, getuigen de 22 tegengoals na 36 matchen. Maar ook die andere grote transfer rendeerde uiteindelijk. Uiteindelijk, want in tegenstelling tot Botman had Jonathan David (ex-Gent) iets meer tijd nodig om te acclimatiseren in Frankrijk. David kreeg, mede door zijn prijskaartje van 30 miljoen euro, erg veel druk opgelegd in vergelijking met de andere aanwinsten en de verwachtingen waren groot. Verwachtingen die hij aanvankelijk niet kon inlossen, waardoor de kritieken niet mals waren.

Botman, gehaald van Ajax, bleek een schot in de roos. Foto: ISOPIX

Toch bleef hij het vertrouwen genieten van trainer Christophe Galtier. Ondanks het uitblijven van goals of assists, bleef David staan en uiteindelijk bloeide de Canadees ook open in het Stade Pierre Mauroy. In de 4-4-2 van Galtier komt hij uitstekend tot zijn recht en ook de klik met zijn spitsbroer Yilmaz doet veel defensies huiveren.

People manager Galtier

Zo zijn we dan ook bij de architect van het Lillese succes beland, want dat Galtier voor meer dan enkel het vertrouwen in David veel lof verdient, staat buiten kijf. In Frankrijk wordt de trainer geroemd om zijn aanpak bij Lille. Toen hij in december van 2017 in Noord-Frankrijk aankwam, zag de toekomst van de club er nochtans somber uit. Lille bengelde op een achttiende plaats en kon zich dat seizoen maar ternauwernood handhaven op het hoogste niveau. In de zomer maakte Galtier echter schoon schip en een jaar later werd Lille al terug vicekampioen.

Dit jaar doet hij echter nog beter en ook die pluimen mag Galtier op zijn hoed steken. Zijn 4-4-2 zit zijn spelersgroep als gegoten en ook voor de psychologische benadering van zijn groep heeft hij het juiste recept gevonden. Ondanks extra-sportieve zorgen slaagde hij er immers in om de rust in de kleedkamer te bewaren. In de bestuurskamer was namelijk lang niet alles peis en vree.

Na een moeilijke start is Jonathan David uitgegroeid tot een van de sterkhouders bij Lille. Foto: REUTERS

Zo was er de stopzetting van het tv-contract, wat elke club in Frankrijk ettelijke miljoenen koste en bijgevolg een ferme financiële mokerslag was, maar veranderde Lille halverwege het seizoen ook noodgedwongen van eigenaar. Gérard Lopez, de man die tevens Moeskroen in zijn portefeuille heeft, had de club gekocht met het geld van een investeringsgroep, maar kon die schuld niet tijdig inlossen. Daardoor zag hij zich genoodzaakt om Lille opnieuw te verkopen.

Koprollen naar de titel

Maar dat alles had verrassend genoeg allesbehalve een invloed op de resultaten. Doordat Galtier iemand is die dicht bij de spelersgroep staat, slaagde hij de rust in de kleedkamer te vrijwaren. Dat was ook zo na de nederlaag op het veld van Nîmes eind maart. Lille ging toen onderuit tegen laagvlieger Nîmes en alle waarnemers en journalisten zagen dat als een mogelijke doodsteek voor de titelambities van Galtier en co. Maar niets bleek minder waar.

Een week later won Lille immers in het hol van de leeuw de topper tegen PSG en was de titel opnieuw binnen handbereik. Ook de moeilijke verplaatsing naar Lyon werd tot een goed einde gebracht. In die wedstrijd bleek nog maar eens de mentale sterkte van Les Dogues nadat het een 2-0-achterstand omzette in een 2-3-zege. Het noopte Galtier zowaar tot een achterwaartse koprol. Ook de derby tegen Lens werd vorige week nog overtuigend geworden, waardoor het moeilijkste achter de rug lijkt voor Lille.

Zondag kan het de titel helemaal binnenhalen. Mits een zege tegen Saint-Etienne en puntenverlies van PSG bij Nîmes is de titel een feit. Ook bij een zes op zes - Lille speelt ook nog tegen Angers - is de titel een feit. Het zou echter symbolisch zijn voor Galtier mocht het zondag al lukken, want hij was jarenlang trainer bij Saint-Etienne en schonk de club in 2013 met de Ligabeker een eerste prijs in 32 jaar. Doen Les Verts hun voormalige succescoach vanavond een plezier?