Onderzoek naar dood van Sanda Dia na 2,5 jaar echt afgerond

/ Antwerpen / Leuven / Edegem - Het onderzoek naar de dood van Sanda Dia, de student van de KU Leuven die eind 2018 om het leven kwam bij een uit de hand gelopen ontgroeningsritueel van studentenclub Reuzegom, is na 2,5 jaar volledig afgerond. Op 7 juni beslist de raadkamer van Hasselt welke Reuzegommers worden doorverwezen naar de correctionele strafrechtbank.

Alle betrokken partijen, onder wie de achttien Reuzegommers die het parket voor de rechter wil, werden er vandaag met een brief van op de hoogte gesteld dat het onderzoek naar de dood van Sanda Dia volledig klaar is. Alle bijkomende onderzoeken, onder meer naar het optreden van de spoedartsen in het ziekenhuis van Malle, werden afgerond. Er kunnen nu geen bijkomende onderzoeksdaden meer worden gevraagd.

De familie van Sanda Dia wil zelf niet reageren op het nieuws, dat er komt enkele dagen nadat er rectorverkiezingen waren aan de KU Leuven. Hun advocaten Sven Mary en Elise van Bocxlaer zijn verheugd dat het onderzoek nu eindelijk is afgerond en onthouden zich verder van commentaar.

De betrokken partijen worden op 7 juni in de raadkamer van Hasselt verwacht. Daar wordt beslist welke Reuzegommers naar de correctionele strafrechtbank worden doorverwezen en voor welke kwalificaties ze zullen terechtstaan. Volgens het parket was er sprake van foltering, mensonterende behandeling en schuldig verzuim.

Sanda Dia, een 20-jarige student burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven, kwam op 7 december in het ziekenhuis om het leven. Hij was onder meer onderkoeld en kampte met meervoudig orgaanfalen. Twee dagen ervoor waren leden van studentenclub Reuzegom begonnen met een doopritueel voor Dia en twee andere schachten. De doop startte in Leuven, maar kende een vervolg aan een chalet in Vorselaar. Dia werd onder meer in een ijskoude put geduwd en gedwongen om visolie in te nemen.

