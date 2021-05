De sfeer is goed: Romelu Lukaku is speaker van dienst bij bokswedstrijd tussen aanvalsmaatje en Antonio Conte na relletje

De sfeer is goed bij Inter. De club is al een tijdje zeker van de eerste titel sinds 2010 en dat werd, onder anderen, gevierd met een zege tegen AS Roma. Daarbij kwam het echter even tot een akkefietje tussen trainer Antonio Conte en aanvaller Lautaro Martinez. De Italiaanse media sprongen erop, maar de Nerazzurri reageerden op een wel heel creatieve manier.

De Argentijn, door Romelu Lukaku wel eens zijn ‘partner in crime’ genoemd, kwam in de 35ste minuut de geblesseerde Alexis Sanchez vervangen maar werd in de 77ste minuut opnieuw naar de kant gehaald. Martinez was boos, riep niet zo’n mooie woorden richting Conte en gooide zijn shirt weg. De Italiaanse trainer reageerde met een donderpreek.

“Dit was een voorbeeld van welke mentaliteit we willen zijn”, reageerde assistent-trainer Cristian Stellini na afloop. “Ook al was de zege al binnen, we verwachten van alle spelers dat ze zich volledig smijten. Op dat moment speelde Lautaro niet zoals we dat van hem verwachten.”

Een dag later leken de plooien alweer gladgestreken tussen Martinez en Conte. Toch vonden Lukaku en co dat de discussie tussen de twee op een speciale manier beslecht moest worden. De twee kemphanen trokken bokshandschoenen aan en ‘vochten’ het uit tijdens een wedstrijdje op training. ‘Big Rom’ was uiteraard de speaker van dienst en introduceerde de twee.

For those who want to know how today's boxing showdown ended... ?? pic.twitter.com/ITFJyCwiUn — Inter ?????? (@Inter_en) May 13, 2021

Na de boksmatch profiteerden ze bij Inter nog van het goeie Italiaanse weer om een barbecue te organiseren in Milaan.