Democraten en Republikeinen bereiken akkoord over onderzoekscommissie naar bestorming Capitool

De Democraten en de Republikeinen hebben overeenstemming bereikt om samen een onderzoeksgroep op te richten die moet gaan uitzoeken wat er precies gebeurde op 6 januari, toen aanhangers van toenmalig president Donald Trump het Amerikaanse Capitool bestormden. De onderzoekscommissie gaat ook aanbevelingen doen over hoe het parlementsgebouw in Washington beter beschermd kan worden.

Op 6 januari bestormde een meute Trump-aanhangers het parlementsgebouw waar op dat moment de verkiezingsuitslag officieel werd gemaakt. Alle leden van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden moesten vluchten. Er kwamen uiteindelijk vijf mensen om het leven.

De commissie krijgt tien leden, vijf Democraten en vijf Republikeinen. De leden krijgen vergaande bevoegdheden, ze kunnen bijvoorbeeld mensen dagvaarden. Het uiteindelijke rapport dient voor het einde van het jaar klaar te zijn.

“Niets doen is geen optie”, aldus de Democraat Bennie Thompson. “Met deze commissie willen we verantwoordelijkheid nemen en uitzoeken hoe we het Capitool veiliger kunnen maken.”

Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat moeten wel nog formeel het licht op groen zetten.