De Oostenrijkse plasticfabrikant Greiner lanceert een openbaar overnamebod op de Belgische schuim- en isolatieproducent Recticel van 13,50 euro per aandeel.

Greiner bevestigt vrijdag dat hij een akkoord heeft bereikt met hoofdaandeelhouder Compagnie du Bois Sauvage om diens belang van 27,03 procent in Recticel te verwerven voor een prijs van 13,50 euro per aandeel. Dat meldt het bedrijf in een persbericht.