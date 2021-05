Overheid vordert 18 miljoen euro terug sjoemelaars met elektriciteit: hoe kan je nu knoeien met zonnepanelen? En hoe sporen ze die fraude op?

Fluvius, de beheerder van het gas- en elektriciteitsnet, heeft vorig jaar 5.300 installaties van zonnepanelen ontdekt die niet werden aangegeven. Eigenaars proberen zo te ontsnappen aan het prosumententarief, dat is de jaarlijkse vergoeding die moet betaald worden voor het gebruik van het net. Voor 2020 probeert men nog 18 miljoen euro terug te vorderen van sjoemelaars. Plus boetes.

Zonnepanelen op je dak leggen, dat is geld verdienen zonder er iets voor te moeten doen. Zo is het toch jaren geweest. In 2010 was één groenestroomcertificaat per duizend kWh 350 euro waard. Maar intussen ...