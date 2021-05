Premier League-spits van 19 miljoen slaat ‘lastige’ voetbalfan in elkaar op straat, maar die wil “geen klacht indienen”

De Schotse voetballer Oliver McBurnie ligt in Groot-Brittannië onder vuur omdat hij op straat iemand fysiek aanviel. Het slachtoffer zegt dat hij de spits stond te filmen toen die ruzie had met zijn vriendin en dat McBurnie daar niet van gediend was. Daarbij zou er ook gelachen zijn met de degradatie van Sheffield United, de club van de 24-jarige spits die 19 miljoen euro kostte.

De 21-jarige Elliott Wright kreeg enkele rake klappen van McBurnie, die ook de telefoon van de fan van Leeds United kapotmaakte. Maar klacht indienen, dat wil Wright niet. Ondanks een blauw oog en een zichtbaar geschonden aangezicht.

“We verschilden van mening op dat moment, maar voor mij is deze zaak gesloten”, aldus Wright op zijn sociale media. “Ik wens niet nog verder actie te ondernemen. Ik wens Oliver McBurnie het allerbeste toe in zijn carrière. Na alles wat we dit jaar allemaal hebben meegemaakt, is het tijd om naar de toekomst te kijken en dus niet naar het verleden.”

De beelden:

Sheffield United betaalde in de zomer van 2019 bijna 20 miljoen euro aan Swansea City voor McBurnie, die zo’n 23.000 euro per week verdient. Sindsdien scoorde de Schotse international zeven keer in 65 optredens voor de club die recent degradeerde uit de Premier League. McBurnie is momenteel out met een gebroken voet en dreigt het komende EK te missen met de nationale ploeg.