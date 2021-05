Action breidt opnieuw flink uit: tegen eind dit jaar 200 winkels in ons land

De Nederlandse discounter Action breidt dit jaar fors uit en opent nog eens 300 nieuwe winkels in meerdere landen. De prijsvechter hoopt dit na de zomer te realiseren, zo meldt de Nederlandse krant De Telegraaf vrijdag op basis van deze week naar buiten gekomen cijfers van de Britse investeringsmaatschappij en grootaandeelhouder 3i.

Een woordvoerster van Action laat vrijdag weten dat ook in België, waar Action momenteel zowat 190 winkels heeft, dit jaar nog een aantal nieuwe winkels geopend zullen worden. De teller moet daarmee tegen het einde van het jaar rond de 200 winkels in België uitkomen.

Action, bekend van de goedkope artikelen, opende afgelopen jaar al 164 nieuwe filialen in acht verschillende landen. Het bedrijf opent nog meer winkels in Tsjechië, nadat een pilot met vijf winkels goede resultaten heeft opgeleverd. Datzelfde geldt ook voor Italië, waar een proef met twee filialen succesvol blijkt. Verder zijn er plannen voor de opening van winkels in Spanje in 2022. Ook komen er twee nieuwe distributiecentra bij in Slovakije en Polen.