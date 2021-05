Onrust Midden-Oosten: al 4 Palestijnen gedood op Westelijke Jordaanoever, Netanyahu waarschuwt dat bombardementen nog niet voorbij zijn

Sinds vrijdagochtend zijn op de Westelijke Jordaanoever vier Palestijnen gedood en een honderdtal gewonden gevallen bij verscheidene confrontaties met het Israëlische leger. Dat blijkt uit een nieuwe balans van het Palestijnse ministerie van Gezondheid en de Rode Halve Maan.

Vrijdagnamiddag bezweken twee Palestijnen aan hun verwondingen, nadat ze door kogels waren geraakt in de dorpen Marda en Skaka, in het noorden van de bezette Westelijke Jordaanoever. Eerder was al een man doodgeschoten nabij de stad Jenin. Israëlische soldaten schoten ook een man dood nabij de Israëlische kolonie Ofra. Volgens het Israëlische leger probeerde die man soldaten met een mes aan te vallen.

Volgens Palestijnse bronnen zijn sinds maandag al acht Palestijnen gedood in het geweld.

Talrijke bijeenkomsten vonden zoals gewoonlijk plaats op vrijdag op de bezette Westelijke Jordaanoever. Dan protesteren Palestijnen tegen de uitbreiding van Israëlische kolonies. Volgens het internationaal recht is die uitbreiding illegaal. Deze vrijdag zijn de manifestaties ook gericht tegen de Israëlische beschietingen op de Palestijnse Gazastrook.

Netanyahu waarschuwt dat bombardementen nog niet voorbij zijn

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft er vrijdag voor gewaarschuwd dat de bombardementen op de Gazastrook nog niet meteen zullen worden stopgezet. “Ik heb gezegd dat we Hamas en andere terroristische organisaties ernstige klappen zouden toebrengen. Ze betalen en zullen duur blijven betalen. Het is nog niet voorbij”, klonk het vrijdag in een mededeling na een bijeenkomst op het ministerie van Defensie.

Het geweld in Israël en de Palestijnse gebieden is sinds maandag weer geëscaleerd. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds het begin van het conflict 109 mensen gedood en 621 anderen verwond. Israël zegt dat de beschietingen vanuit Gaza acht mensen hebben gedood.

