Vrouw verliest 21,5 miljoen euro in de was

Een vrouw uit de Amerikaanse staat Californië heeft per ongeluk een winnend loterijticket in de wasmachine gegooid. De vrouw misloopt zo liefst 26 miljoen dollar, ofwel bijna 21,5 miljoen euro.

“Toen ze haar gewassen kledij uit de wasmachine haalde, was het ticket in kleine stukjes versnipperd”, zo getuigde Bobby Henley, een vaste klant van het tankstation waar het winnende lot werd gekocht, aan CBS Los Angeles. “Ik ben haar erna nog tegengekomen. Wanhopig probeerde ze het ticket nog aan elkaar te plakken, maar het was te laat.”

Als je je prijs in ontvangst wil nemen, moet je - volgens de organisator van de betreffende loterij - het lot kunnen laten zien ofwel met een duidelijke foto kunnen aantonen dat je van het lot in het bezit was. De medewerkers van het tankstation probeerden de vrouw nog te helpen door beelden van de beveiligingscamera te tonen vanop het moment dat het ticket gekocht werd. Helaas voor de vrouw was op de beelden echter niet duidelijk genoeg dat het wel degelijk om het winnende lot ging.

Opvallend: het tankstation kreeg wel een bonus van 130.000 dollar, omdat de hoofdprijs niet in ontvangst werd genomen.