Waarom erfbelasting niet afgeschaft kán worden ondanks 226 jaar van kritiek en achterpoortjes

De erfenis van de Vlaming bedraagt bij zijn overlijden 138.850 euro. Dat is de mediaan, evenveel erfenissen zitten erboven als eronder. Maar elke keer passeert Vadertje Staat voor de erfbelastingen. Een doorn in het oog van velen, er is zelfs al 226 jaar lang ambras rond, maar van ­afschaffen is geen sprake. Nochtans heeft ook Vlaams ­minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) er zijn bedenkingen bij.