KMI waarschuwt: “Code geel voor onweer, intense regen en hagel in het hele land”

Nog tot zaterdagochtend 1 uur geldt er in het hele land code geel voor onweer, intense regen en hagel, zo waarschuwt het KMI. “Wees waakzaam.”

Vrijdagnamiddag en -avond vallen er plaatselijk intense buien, die vergezeld kunnen zijn van onweer of hagel (één tot twee centimeter), zo staat te lezen op de website van het KMI. “Er kan tot 10 liter per vierkante meter in één uur tijd vallen, lokaal zelfs tot 20 liter per vierkante meter. Alleen aan de kust is de kans op een bui vrij klein.”

De code geel geldt - op de kust na - voor heel het land en is van kracht van vrijdagnamiddag 16 uur tot zaterdagochtend 1 uur. In sommige provincies, zoals Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen, zal de code geel allicht al iets vroeger worden opgeheven.