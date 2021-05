Steeds meer landgenoten laten de bankbiljetten en muntstukken voor wat ze zijn en halen bij het winkelen de bankkaart of de smartphone boven. De coronacrisis heeft in amper één jaar tijd ons betaalgedrag grondig gewijzigd, klinkt het bij bankenkoepel Febelfin.

Contactloos betalen is dé winnaar van de coronapandemie. Dat is dé conclusie van de Digital Payment Barometer van de VUB. De Brusselse universiteit peilde in de maanden maart van dit jaar en vorig jaar ...