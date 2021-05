Politie van Erpe-Mere/Lede luisterde jaar lang illegaal advocaten en verdachten af: parket start onderzoek

Een jaar lang heeft de politiezone van Erpe-Mere/Lede meegeluisterd met advocaten die in het politiekantoor een vertrouwelijk gesprek hadden met opgepakte verdachten, zo berichtte De Tijd en het nieuws is ons bevestigd. In het lokaal dat daartoe voorzien was hing een camera die permanent filmde. Het parket is een onderzoek gestart naar die illegale praktijk. Minister Verlinden van Binnenlandse Zaken en minister Van Quickenborne van Justitie hebben de gang van zaken al streng veroordeeld. “Dit kan niet”.