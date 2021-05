Van de truc met de schoenen tot het geheime Instagram-account: 50 weetjes voor de 50ste verjaardag van koningin Máxima

In 2001 kreeg het ietwat ingeslapen Huis Oranje-Nassau een boost met de verloving van toenmalig prins Willem-Alexander met de oogverblindende Argentijnse Máxima Zorreguieta. Maandag wordt Máxima, sinds 2013 koningin van Nederland, alweer 50. Wij zetten haar in de kijker met 50 weetjes. Wist u dat zij Nederlands leerde in België? Hoge hakken draagt om haar voeten kleiner te laten lijken? En koningin Mathilde vroeg als meter van een van haar dochters?