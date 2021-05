Britse premier Boris Johnson waarschuwt: “Indiase variant kan aangekondigde versoepelingen bemoeilijken”

“De opmars van de Indiase variant kan ertoe leiden dat we enkele moeilijke keuzes moeten maken.” Dat heeft de Britse premier Boris Johnson vrijdagavond gezegd op een persconferentie over de coronacrisis in het Verenigd Koninkrijk. Uit vrees voor de variant gaat het land de toediening van de tweede vaccindosis versnellen en mogelijk komen enkele aangekondigde versoepelingen in het gedrang.

De besmettingscijfers in het Verenigd Koninkrijk liggen momenteel over het algemeen heel laag. Maar het aantal bevestigde besmettingen met de Indiase variant verdubbelde de afgelopen week wel van 520 naar 1.313, zo blijkt uit gegevens van Public Health England.

Concreet wordt de tussenpauze tussen twee doses voor beide doelgroepen teruggebracht van twaalf naar acht weken. “We geloven dat deze variant besmettelijker is dan de vorige”, zo zei Johnson. “Als de variant maar lichtjes besmettelijker is, kunnen we de economie zoals gepland verder openen. Als de variant daarentegen veel besmettelijker is, dan zullen we harde keuzes moeten maken”, aldus de Britse premier.

Fase 3 van de versoepelingen, die komende maandag ingaat, gaat sowieso nog door. Vanaf dan mogen de Britten onder meer buiten weer met maximaal dertig personen samenkomen, mogen zes personen of twee gezinnen weer samen binnen afspreken en mag de horeca weer volledig open. “Maar als we niet voorzichtig zijn kan dit wel een effect hebben voor de versoepelingen van juni (fase 4 zou normaal gezien ingaan op 21 juni, red.).”

Vanaf die datum zouden ook nachtclubs de deuren weer mogen openen en zouden ook andere restricties versoepeld worden. Of dat ook daadwerkelijk zal gebeuren, is nu nog afwachten.

Duitsland zet Groot-Brittannië opnieuw op risicolijst

Omwille van de opmars van de Indiase variant gaat de Duitse overheid Groot-Brittannië vanaf zondag opnieuw op de lijst van risicolanden plaatsen. Dat meldt het vooraanstaande Robert Koch Institute (RKI).

Reizigers die vanuit Groot-Brittannië in Duitsland aankomen, moeten binnen 48 uur een coronatest afleggen en 10 dagen in quarantaine gaan, tenzij ze een negatieve test kunnen voorleggen, gevaccineerd zijn of kunnen bewijzen dat ze het virus reeds opgelopen hebben.