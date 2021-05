Rusland bestempelt Verenigde Staten en Tsjechië als “onvriendelijke” landen

Rusland heeft Tsjechië en de Verenigde Staten op een lijst met “onvriendelijke” landen geplaatst. De beslissing heeft gevolgen voor de tewerkstelling van Russisch personeel in de ambassades van de landen in Moskou.

Volgens een decreet van de Russische regering, dat donderdag is ondertekend maar vrijdag is gepubliceerd, zijn de twee landen als “onvriendelijk” verklaard. Dat betekent dat Tsjechië sterk beperkt wordt in de tewerkstelling van Russisch personeel in de ambassade in Moskou. De Verenigde Staten mogen zelfs geen Russen tewerkstellen in hun ambassade in de Russische hoofdstad.

De ondertekening van het decreet komt enkele dagen voor de eerste ontmoeting tussen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en zijn Russische ambtsgenoot Sergej Lavrov.

Tsjechië en Rusland hebben sinds april een diplomatieke ruzie, omdat Tsjechië Rusland ervan verdenkt achter een aanslag in 2014 te zitten. Het aantal ambassademedewerkers van beide landen is sindsdien al flink verminderd.

De VS kondigden onlangs ook aan de consulaire bijstand voor Amerikanen in Rusland terug te brengen tot een minimum. Door strengere regelgeving was er minder staf toegestaan, dat wordt nu nog verder teruggebracht.

Eind april gaf de Russische president Vladimir Poetin het ministerie van Buitenlandse Zaken de opdracht om een lijst met ‘onvriendelijke’ landen op te stellen, bedoeld om de “belangen en veiligheid” van Rusland te beschermen.