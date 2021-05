Politie en leger houden al dagen klopjacht op Franse Rambo: “Getraind op de wildernis en hij zal weer doden als het moet”

Het lijkt wel een scenario van een Rambo-film. Niet met Sylvester Stallone in de hoofdrol, maar de Fransman Valentin Marcone (29). Al drie volle dagen houden honderden zwaarbewapende politiemensen en militairen een ware klopjacht op de koele killer die twee collega’s door het hoofd schoot. Ordediensten hebben toelating gekregen om hem uit te schakelen als het niet anders kan. Want ze vrezen dat wanneer hij zich in het nauw gedreven voelt, hij niemand zal sparen.