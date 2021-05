Hoe komt het dat meer dan 10.000 Belgen zich laten vangen door oplichtings-sms van ‘Bpost’? “Ik ben nochtans goed met computers”

“Ik had spullen besteld en dan PING. Een bericht van Bpost.” Jeanne* is een twintiger en naar eigen zeggen “goed met computers”. Toch trapte ze in de massale sms-fraude die momenteel de ronde doet. Alle waarschuwingen voor phishing, hacking en andere malafide personages op het internet ten spijt. 10.000 andere Belgen overkwam hetzelfde. Hoe komt dat toch?