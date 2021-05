Hansi Flick heeft geen haast bij beslissing rond job van Duitse bondscoach: “Ik voel geen druk”

Afzwaaiend Bayern München-trainer Hansi Flick zei vrijdag op een persconferentie dat hij niet gehaast is om de knoop omtrent het Duitse bondscoachschap door te hakken. Flick is topkandidaat om over te nemen van Joachim Löw, wiens assistent hij al was tussen 2006 en 2014. Löw stapt na het EK op.

“Ik voel geen druk. De gesprekken verlopen goed, meer valt er niet over te zeggen”, aldus Flick. “Ik heb nog twee wedstrijden te spelen met Bayern. Dat is van belang nu.”

Oliver Bierhoff, ploegdirecteur van de Duitse nationale ploeg, liet zich donderdag bij Sky TV “positief” uit dat Flick de nieuwe bondscoach zal worden en hij hoopt de deal te kunnen sluiten voor de start van het EK op 11 juni. “Het voelt positief aan. Je kan natuurlijk nooit zeker zijn, maar we hebben goede gesprekken. Uiteraard moet hij een aantal zaken in overweging nemen en moet je hem tijd geven. We willen hem allemaal als nieuwe bondscoach”, besloot Bierhoff.