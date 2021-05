Gilles De Coster kreeg dit jaar zelf stress van ‘De mol’: “Ik dacht: Lennart, dat meen je toch niet?”

Zelden is een editie van ‘De mol’ zo spannend geweest: saboteur Lennart Driesen bleek zodanig onverdacht, dat zijn naam pas voor het eerst viel in de finale. Nochtans molde de jonge Kempenaar de groepspot naar een historisch laag niveau. Zelfs presentator en de-rust-zelve Gilles De Coster (40) kreeg er stress van. “Ik dacht op een bepaald moment: Lennart, dit meen je toch niet ?”

De negende editie van ‘De Mol’ was van in het begin uniek: er stonden twee teams en zo ook twéé mollen aan de startstreep van het spel. Hoe is dat idee ontstaan?

Gilles De Coster: “Het aantal inschrijvingen ...