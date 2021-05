Het blijft snel gaan voor Timothy Castagne. De 25-jarige Rode Duivel staat zaterdag voor een nieuwe mijlpaal. Met Leicester ­City speelt hij de FA Cup-finale tegen Chelsea. 21.000 toeschouwers zullen de match op Wembley bijwonen. “Eindelijk weer emotie in een stadion.”

Castagne kent een meer dan geslaagd debuutjaar in de Premier League. Het jeugdproduct van RC Genk is niet weg te denken uit de basisploeg van Brendan Rodgers, die een succesformatie smeedde. The Foxes