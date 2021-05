Onrust Midden-Oosten: “Meer dan 2.000 raketten afgevuurd uit Gazastrook”

Palestijnen in de bezette Gazastrook hebben volgens het Israëlische leger sinds maandagavond meer dan 2.000 raketten afgevuurd op Israël. Daarvan heeft het rakettenschild ‘Iron Dome’ er bijna 1.000 afgeweerd, aldus het leger.

Het rakettenschild heeft een radar, die de raketten waarneemt en de informatie naar een lanceersysteem stuurt. Dat systeem vuurt dan een projectiel af om het vijandelijke vuur nog in de lucht te vernietigen.

Volgens mediaberichten heeft het Israëlische leger strikte bevelen om enkel onderscheppende raketten af te vuren als bewoonde gebieden bedreigd worden. Het afvuren van zo’n raket kost volgens de lokale media ongeveer 66.000 euro.

Ook drie raketten uit Syrië op Israël afgevuurd

Het Israëlisch leger zegt dat ook drie raketten uit Syrië op Israël zijn afgevuurd. Volgens de mededeling die vrijdagavond is verspreid, kwam één raket neer op Syrisch grondgebied. De twee andere zijn neergekomen in onbewoonde gebieden in het noorden van Israël. Verdere details gaf het leger niet. Er zijn ook nog geen berichten over mogelijke schade.

Het gaat om de eerste raketten die uit Syrisch grondgebied zijn afgevuurd sinds het geweld tussen de Palestijnse groep Hamas en Israël is geëscaleerd.

Het geweld in Israël en de Palestijnse gebieden is sinds maandag weer geëscaleerd.