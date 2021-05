Het nieuwe evangelie van voetbalprofessor Emilio Ferrera: “Seraing dwong de promotie af met nul data. Echt waar”

Een meeprater of mooiprater is Emilio Ferrera (53) nooit geweest. Dat maakte hem niet altijd geliefd, maar nooit verloochende hij zijn opvattingen. Nu hij FC Seraing naar 1A heeft gebracht, kan de Brusselaar eindelijk nog eens genieten van de erkenning die hij krijgt. Maar ook niet meer dan dat. Ferrera rekent af met het modernisme in het voetbal. Een bloemlezing.