Lokaal onweer zorgt voor veel wateroverlast en bliksemschade: “Vlammen kwamen uit de koelkast”

Lokale onweders hebben vrijdagmiddag en -avond lelijk huis gehouden in Vlaanderen. Op tal van plaatsen liepen straten en kelders onder. In Lokeren werd een woning zwaar getroffen door de bliksem. Er vielen gelukkig geen slachtoffers.

Nog tot vrijdagnacht blijft het KMI waarschuwen voor lokale onweders, en blijft het een code geel afkondigen. Behalve aan de kust, daar hebben ze weinig last van het onweer en geldt code groen. Na middernacht verdwijnen de onweersbuien die op veel plaatsen lelijk huis hebben gehouden.

In de Kopkapelwijk in Lokeren sloeg de bliksem ongenadig hard toe. De bewoners, een koppel, konden nog naar buiten maar konden daar alleen maar vaststellen dat de bovenverdieping van hun huis door de druk zowat weggeblazen was. Politie en brandweer waren bijzonder snel ter plaatse en konden het vuur blussen. Maar het huis, dat eigendom is van sociale huisvestingsmaatschappij SM Tuinwijk, is onbewoonbaar.

Nog in de buurt sloeg de bliksem op verschillende plaatsen in. “De vlammen kwamen uit de koelkast”, getuigt een buurtbewoner.

Ook in Oost-Vlaanderen, maar dan in de regio Laarne en Wetteren, zette een wolkbreuk straten blank en werden daken en schoorstenen beschadigd door de bliksem.

In Sint-Gillis-Waas dan weer sloeg de bliksem in op het dak van een huis in de Gaversstraat. Door de impact stortte de schouw in. De brandweer kwam ter plaatse voor een grondige controle van de woning. In het huis bleef lange tijd een brandgeur hangen.

Sint-Gillis-Waas Foto: bfr

Tijdens de zware regenval liep een deel van de E40 in Wetteren onder water.

In Stekene kleurden de straat dan weer wit na een fikse hagelbui. Volgens omwonenden werd de hemel plots zwart en begon het hevig te hagelen. Ook hier gelukkig geen gewonden.

In de Oudestraat in Ronse liep in twee rijhuizen het water langs de muren naar binnen. In de Beekstraat liepen enkele (moes)tuintjes onder, de Auguste Delfossestraat kreeg modderstromen van hogergelegen gebieden over zich.

Ook West-Vlaanderen werd niet gespaard. Op tal van plaatsen, zoals in Waregem, vielen hagelbollen van 2 centimeter en liepen straten en kelders onder.

Foto: Dirk Roeffaer

Verschillende straten in de Tongerse deelgemeenten Nerem en Vreren kwamen vrijdagavond blank te staan, toen er een hevige wolkbreuk met felle regenbuien over trok. Sommige straten kwamen onder een modderlaag te zitten. De brandweerpost Tongeren van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg kwam ter plaatse om het water weg te krijgen en de straten terug schoon te spuiten.